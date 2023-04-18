داليا عبدالرحيم: هناك أصوات داخل السودان تتعمد جر مصر لصراع عسكري

قالت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إن الرئيس السيسي أعلنها صراحة أن الدعم المصري للدول يكون في إطار تعاون مشترك والتنمية والتعمير بعيدًا عن التدخلات في الشئون الداخلية، مؤكدًة أن الرئيس السيسي أوضح أن القوات المصرية الموجودة في السودان للتدريب وليس لدعم أي طرف ضد آخر.

وأضافت "داليا" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هناك أصوات داخل السودان تتعمد جر مصر للصراع العسكري المسلح والبعض ممن يدعون أن مصر تتدخل بشكل أو بأخر في العملية السياسية في السودان أو أي تطورات أخرى، ولكن مصر دائمًا ما تعلن عن وسطيتها في التعامل السياسي وأنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف السودانية للوقوف لحل سياسي مرضي لجميع الأطراف.

وأكدت، أنه لابد ألا ننسى جهود وزارة الخارجية والتي قامت بملحمة كبيرة خلال هذه الأزمة باتصالات كبيرة من وزير الخارجية سامح شكري بعدد كبير من الوزراء والدول الأفريقية والأوروبية للتهدئة في السودان، قائلًا: "لدينا قيادة حكيمة تدير الأزمة بشكل حكيم جدًا، والرئيس السيسي يدير الأزمة بشكل كبير من الحكمة واعتقد إننا لدينا ثقة كبيرة في الجيش المصري وقيادته لهذه الأزمة ونحن دعاة سلم ولسنا دعاة حرب ابدًا ولا نتدخل في شؤون الدول الداخلية واعتقد أن هذه الأزمة ستمر بسلام على جميع الدول، داعين للسلام في المنطقة بشكل كبير".