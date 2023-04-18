وحدة السكان بالأقصر تطلق المرحلة الجديدة لمبادرة "صحتك تهمنا".. صور

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية، بمشاركة مكتبة مصر العامة لإطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة “صحتك تهمنا”، والتي دشنتها الوحدة خلال شهر أبريل من العام الماضي.

حضر اللقاء، كلا من رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بالأقصر، ومحمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان، ومحمد عدلي عضو المجلس الإقليمي للسكان.

وأكد محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، دعم المديرية الكامل لكل أنشطة وحدة السكان بالمحافظة، وحرصها على تقديم الدعم والعون لكل المؤسسات والجمعيات والأفراد بما يخدم المواطن الأقصري.

فيما أوضحت رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان، أن المرحلة الجديدة من مبادرة “صحتك تهمنا” انضم إليها مؤسسات طبية خاصة عديدة بالمحافظة، والتي تم من خلالها توقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الطبية الخاصة تحت إشراف ورعاية وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، ومديرية التضامن الاجتماعي وتهدف إلى عمل خصومات للحالات الغير قادرة والاتفاق على عمل قوافل طبية للقرى والنجوع بجميع أنحاء المحافظة، مشيرة إلى أن القوافل ستستمر في كافة مدن وقرى ونجوع المحافظة، كما توجهت بالشكر لكل الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة وفي استقبال القوافل.

جاء ذلك في إطار توجيهات وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وكانت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قد أطلقت فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" في شهر أبريل من العام الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة.

إطلاق مبادرة صحتك تهمنا (1)

إطلاق مبادرة صحتك تهمنا (2)

إطلاق مبادرة صحتك تهمنا (3)

إطلاق مبادرة صحتك تهمنا (4)

إطلاق مبادرة صحتك تهمنا (5)

إطلاق مبادرة صحتك تهمنا (6)

إطلاق مبادرة صحتك تهمنا (7)