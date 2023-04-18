المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: نتواصل مع كل الأطراف لتحقيق الهدنة في السودان

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل ويربيرغ،إن هناك صوت واحد من المجتمع الدولي وليس فقط من الولايات المتحدة بضرورة وقف ما يحدث في السودان.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم» مع فضائية «القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، انه «على الأطراف في السودان الحديث بصوت عالٍ، كما أن قبول الهدنة ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ولم شمل العائلات التي تعرضت للخطر وإيصال كل المساعدات اللازمة للسودانيين، مهم للغاية، ويتم التواصل مع كل الأطراف لتحقيق ذلك».

وتابع: «من الصعب أن نرى في السودان هذا العنف والتصعيد في رمضان ومع قدوم العيد، ونأمل أن تقبل الهدنة وتكون هدنة دائمة ومن اللازم أن نستمر في التواصل والضغط لتشجيعهم لقبول هذه الهدنة».

واوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن الرسالة الرئيسية من الوزير بلينكين للبرهان وحميدتي أنه عليهم قبول الهدنة ووقف إطلاق النار، والتركيز الأمريكي الآن سواء أمريكيا أو من المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار فورا، فنحن نرى أن العنف والتصعيد يضر الشعب السوداني ككل.

وأكد أن أمن الموظفين الدبلوماسيين في كل البلدان مسؤولية الحكومة المحلية التي لديها مسؤولية لتقوم بحماية المدنيين، ومنهم الموظفين الدبلوماسيين والبعثات الأممية والمؤسسات الخيرية الإنسانية، لذلك نحث كل الأطراف سواء الجيش السوداني والدعم السريع لتحمل هذه المسؤولية لحماية المواطنين، وليس فقط الموظفين في السفارة الأمريكية، وعدم تعريض ملايين السودانيين للخطر.

وتابع: «نحقق فيما حدث مع موظفينا والإجراءات اللازمة لحماية الموظفين والدبلوماسيين الأمريكيين، ونتواصل مع كل المؤسسات المحلية داخل السودان وخارجها حول هذا الأمر، وبكل أسف هذا العنف يعرض كل الأشخاص داخل السودان للخطر».