"وكيل تعليم دمياط" يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم لبنات مدارس دمياط

شهد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم لبنات مدارس دمياط بحضور النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام والتي تم تنظيمها لأول مرة بالتنسيق بين التوجيه العام للتربية الرياضية برئاسة عزة العجوز وإدارة الموهوبين برئاسة أماني طراف.

وأسفرت المبارة النهائية عن فوز منتخب إدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول في الدورة الرمضانية لكرة القدم لبنات مدارس دمياط علي أرض ملعب الصالة المغطاة بفارسكور بواقع هدفان لفريق بنات دميـاط مقابل لاشيء لفريق بنات الروضة، وذلك بحضور سمير الجمل مدير إدارة فارسكور التعليمية ومسعد ابو الرجال مدير إدارة الروضة.