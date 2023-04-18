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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوافق على ترخيص بناء شرفات "بلكونة" إضافية بالطوابق الأرضية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يعقد لقاء جماهيري بحي 25 يناير
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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الموافقة على منح تراخيص لإضافة شرفة "بلكونة" للطوابق الأرضية التي لا يتواجد بها ببنايات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بالحي، على أن يكون التنفيذ بواسطة مركز الخارجة لتوحيد التصميم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الإسكان طبقًا للإجراءات والضوابط القانونية.

وجاء ذلك خلال لقاء جماهيري للمحافظ مع رواد مسجد" المعز" بحي 25 يناير غرب مدينة الخارجة للأستماع لمشاكل المواطنين وبحث حلول لها. 

كما قرر المحافظ 6 قرارات خدمية أخرى خلال اللقاء الجماهيري وهي: 

1- تكليف الوحدة المحلية بتركيب أعمدة إنارة للمناطق التي تحتاج، واستبدال الكشافات التالفة بحي 25 يناير.

2- قيام الوحدة المحلية بتوزيع صناديق قمامة بين العمارات السكنية بمشروع إسكان درّة الوادي.

3- استغلال ملعب حي 25 يناير كمتنفس للشباب لحين طرح الملعب وتسليمه لمستأجر.

4- دراسة دمج النباشين ضمن منظومة النظافة بالمحافظة من خلال متعهد المنظومة.

5- التنسيق بين قطاعي "الشباب والرياضة" والتربية والتعليم" لتنفيذ معسكر عمل للشباب والطلاب بمدرسة حي 25 يناير؛ لخدمة البيئة والمجتمع والقيام بأعمال النظافة والتجميل.

الاسكان الاجتماعي الوحدة المحلية الوادي الجديد 25 يناير