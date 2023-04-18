الخطيب يستدعي الشئون القانونية لايجاد حل في أزمة إيقاف كهربا

استدعى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشئون القانونية بالنادي. وذلك لبحث أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

بيبو طلب عقد اجتماعا مع الشئون القانونية لبحث أزمة قرار إيقاف كهربا 12 مباراة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن النادي الأهلي سيتسلم، خلال ساعات خطاب عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 12 مباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يصل الي اتحاد الكرة الخطاب اليوم الثلاثاء على أن يتم إرساله للأهلي في غضون ساعات قليلة.

وتأتي عقوبة إيقاف كهربا بسبب هتافات اللاعب مع جماهير الأهلي في مباراة الزمالك في الدوري في يناير الماضي.

