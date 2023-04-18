500 موريتاني يتنافسون في حفظ وتجويد القرآن الكريم

يتنافس 500 موريتاني، في تجويد القرآن العظيم، ضمن مسابقات نهائية؛ إحياء لشهر رمضان المعظم.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن المسابقات التي تنظم في معهد ابن عباس وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط تشهد بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم وتجويده مسابقات في الحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه المالكي واللغة العربية، وأنها تأتي إحياء لشهر رمضان الكريم.

ويشارك في هذه المسابقة 500 طالب، 250 منها في حفظ القرآن الكريم، و56 في الحديث الشريف، و43 في السيرة النبوية، و56 في الفقه المالكي، و35 في اللغة العربية.

وأضافت الوزارة أن المسابقة تهدف إلى إعداد جيل من طلبة العلم متسلحين بالمعرفة ومؤهلين للمشاركة في مسابقة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية، التي تعتبر ثمرة التحصيل في مجال العلوم الشرعية.

وأشارت إلى أن هذه المسابقة تجسد النهج العلمي الذي أسس دعائمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يظهر جليا في الاهتمامات التي يوليها لقطاع الشؤون الإسلامية، وتشجيع المحاظر ودعمها، وتشييد المساجد ورعايتها، وإنشاء مسابقة لحفظ وفهم المتون المحظرية.