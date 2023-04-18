استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات

الثلاثاء 18/أبريل/2023 - 11:12 ص

يواصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الثلاثاء/ بعد انتهاء إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، في البنوك العاملة بمصر.

ففي بنكي (الأهلي المصري - مصر) - أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات - سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبالبنوك الخاصة سجل الدولار ببنكي (التجاري الدولي - المصري الخليجي) 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية (اليورو) تباينًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي (الأهلي - مصر) سجل اليورو 33.58 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 33.69 جنيه للشراء و33.93 جنيه للبيع..وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.96 جنيه للشراء و34.11 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا ما بين 30 - 35 قرشا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.

ففي بنكي (الأهلي - مصر) سجل 38.03 جنيه للشراء و38.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.15 جنيه للشراء و38.45 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.57 جنيه للشراء و38.74 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 99.77 جنيه للشراء و100.72 جنيه للبيع.