الجيش الأوكراني: تصدينا لأكثر من 70 هجومًا روسيًا في أربعة اتجاهات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ أن قواتها تصدت لأكثر من 70 هجومًا روسيًا في أربعة اتجاهات رغم تكبد روسيا خسائر كبيرة.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن روسيا تواصل تركيز جهودها الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وأضاف البيان:" روسيا تستخدم الطيران التكتيكي والجيش بنشاط، وخلال اليوم الماضي، تم صد أكثر من 70 هجوما في هذه المناطق من الجبهة، ولا يزال باخموت ومارينكا في بؤرة القتال".. مشيرا إلى أن الجيش الروسي أطلق أربعة صواريخ وشن 41 غارة جوية، وأطلق أيضًا صواريخ 57 مرة على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية ما أدى إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين، ولا يزال احتمال شن ضربات صاروخية وجوية في جميع أنحاء أوكرانيا مرتفعًا.

على صعيد متصل، أعلن أرتيم ليسهور، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بشظايا في الرقبة والذراعين والساقين في قصف روسي على مقاطعة سفاتوف بمنطقة لوهانسك.

وقال ليسهور - في بيان - "إن امرأة دخلت المستشفى في خاركيف بالأمس بعد أن أصابت قذيفة معادية منزلا خاصا تقيم فيه واندلع حريق، وللأسف لم يكن من الممكن إنقاذ الناس من الأنقاض المحترقة بسبب نيران المدفعية الثقيلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.