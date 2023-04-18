فعاليات ثقافية وفنية بالمنيا وأسيوط في ختام ليالي رمضان

أقيمت عدة فعاليات ثقافية وفنية بفرعي ثقافة المنيا وأسيوط في ختام ليالي رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وقد نظم فرع ثقافة المنيا احتفالية بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة بالمنيا الجديدة، بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا عرضا فنيا وفقرات غنائية راقصة منها التنورة، والعصا، تدريب سيد توني.

أعقبه أمسية شعرية لنخبة من الشعراء والمبدعين منهم الشاعر جابر الزهيري، شاعر البادية طه على سالم، حيث تبارى كل منهم بقصيدة "مربعات" .

وفى الختام قدمت فرقة كورال أطفال ثقافة المنيا عرضا فنيا تضمن أغاني رمضان وعدد من الأغاني الطربية منها سر السعادة، ياصلاة الزين، ومجموعة ابتهالات تدريب عصام الشاذلي.

جاءت الاحتفالية بحضور ضياء مكاوي إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، وقدمها الدكتور شوقي السباعي كبير معدى تليفزيون الصعيد ورئيس نادي أدب المنيا، وذلك بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين.



كما شهد رئيس الإقليم ختام احتفالات ثقافة أسيوط بقرية جحدم بأسيوط، في حفل بدأ بالسلام الوطني ثم عرض فني لفرقة الآلات الشعبية التى قدمت فقرات غنائية متنوعة، ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين منهم: أحمد الشافعي، وليد حشمت، محمد أبو زيد الأسيوطي، رأفت عزمي، محمود أبو زيد صهيب شعبان، علي هريدي، أحمد عبد الباسط، حيث قدموا العديد من القصائد الشعرية التى تنوعت مابين الفصحى والعامية، وقدم الحفل الأديب والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي.

بجانب ذلك أقيم عرض فني للتنورة، ثم عرض فني لفرقة الانشاد الديني لمواهب أسيوط قدمت خلاله التواشيح والأغانى الدينية التى تفاعل معها الجمهور.

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