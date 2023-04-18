الكونجرس يمرر قرارًا يدين روسيا بشأن حادث الطائرة المسيرة في البحر الأسود

أظهرت نتائج تصويت في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، موافقة المجلس على قرار يتضمن إدانة روسيا الاتحادية فيما يتعلق بحادثة المسيرة الأمريكية MQ-9 التي سقطت في البحر الأسود، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتم تبني القرار بالإجماع بدعم 410 من أعضاء الكونجرس الذين صوتوا، وتعود ملكية الوثيقة إلى النائب الجمهوري براندون ويليامز والديمقراطي جيم كوستا.

ويدين نص القرار "الأعمال الطائشة" المنسوبة للجيش الروسي ويؤكد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن استخدام طائراتها المسيّرة في المجال الجوي الدولي للبحر الأسود، ويذكر أن الوثيقة ليست ملزمة.

في صباح يوم 14 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 اخترقت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود.

وبحسب الوزارة، كانت الطائرة تتجه نحو الحدود الروسية في شبه جزيرة القرم، حيث حلقت الطائرات المقاتلة الروسية في الهواء للتعرف على الدخيل.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه بسبب مناورة حادة، فقدت الطائرة المسيّرة السيطرة وفقدت الارتفاع وسقطت في الماء، وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن المقاتلات الروسية لم تشتبك مع MQ-9، ولم تستخدم أسلحة محمولة جوا، وعادت إلى قواعدها بأمان.