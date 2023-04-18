محافظ مطروح يشهد الاحتفال بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن.. صور

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الإثنين، الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح احتفالا بليلة القدر المباركة، وتكريم الفائزين في المسابقة المحلية الكبري لحفظ القرآن الكريم ولجنة الاختبارات.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائب عيسي أبو تمر عن الهيئة البرلمانية بمطروح، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير فرع دار الإفتاء، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات، ومشايخ مديرية الأوقاف، وعمد ومشايخ مطروح، وحفظة القرآن الكريم المكرمين، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.



تضمنت الاحتفالية عرض فيلم عن فعاليات وتصفيات المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم بمطروح

تبعها عرض انشاد دينى، ثم كلمة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والتى أوضح فيها فضل ليلة القدر وكرامة حفظ القرآن الكريم لصاحبها، وكيف دعا القرآن إلى السلام والمحبة وفي ليلة القدر كان ميلاد الأمة بدستورها العظيم.

وفي كلمته أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بالغ سعادته مع الاحتفال بحفظة القرآن الكريم وتكريم نخبة من خيرة أبناء مطروح في المسابقة المحلية الأولى لحفظة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والذين تم اختبارهم واختيارهم على يد كبار علماء وأئمة مديرية أوقاف مطروح؛ لتأتى هذه المسابقة التى تم الإعلان عنها العام الماضى لتكون مسابقة أكبر وأشمل، ليس على فقط مستوى المحافظة ولكن التطلع لتكون على مستوى الجمهورية وحتى الوصول لتكون مسابقة دولية تجرى على أرض مطروح بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

واكد محافظ مطروح على دعمه لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة، موجها الشكر لوزارة الاوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته ودعمه بالتعاون مع محافظة مطروح لهذه المسابقة الكبرى وكل جهود الارتقاء بالدعوة ومساجد مطروح، والشكر لمشايخ مديرية أوقاف مطروح ولجنة التقييم والاختبار.

كما وجه المحافظ الشكر على الجهد المبذول من أجل إنجاح هذه المسابقة المتميزة مع التطلع إلى استمرارها مع توسعة نطاقها ليعلم بها جميع أبناء مطروح حتى أقصى القرى والنجوع مع ما تزخر وتفخر به مطروح من أبنائها.

محافظ مطروح يشهد الاحتفال بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن

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