شبكة حقوق المرأة: 6500 اعتداء جنسي في مستشفيات المملكة المتحدة خلال 3 سنوات فقط

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن 6500 اعتداء جنسي ارتكبت في مستشفيات المملكة المتحدة في ثلاث سنوات فقط وفق تقارير عن شبكة حقوق المرأة.

وفي المتوسط، كان هناك 33 حالة اغتصاب واعتداء جنسي في مستشفيات المملكة المتحدة كل أسبوع، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شبكة حقوق المرأة.

وتكشف الأرقام المقلقة أن هناك أكثر من 6500 حالة اغتصاب واعتداء جنسي تم الإبلاغ عنها في مستشفيات المملكة المتحدة في غضون ثلاث سنوات فقط، في الوقت نفسه فلم يكن هناك سوى و4.1% فقط أسفرت عن توجيه الاتهام إلى الجاني المزعوم.

وتكشف الإحصائيات المرعبة عن وقوع ما لا يقل عن 2088 حالة اغتصاب و4451 اعتداء جنسيا بين يناير 2019 وأكتوبر 2022، بمعدل 33 حالة في الأسبوع.

وشملت الجرائم التي تم الكشف عنها الاغتصاب الجماعي والاعتداء على الأطفال.

ونشرت الإحصاءات "شبكة حقوق المرأة"، التي تقول مؤسستها، هيذر بينينج، إن الاكتشافات "مؤسفة".

وقالت بينينج: "حجم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب يكون أكثر ترويعًا عندما تفكر في أن هذه البيانات تغطي الوباء (كورونا) عندما كان معظم البلاد في حالة إغلاق وكان من المفترض أن المستشفيات أكثر يقظة".