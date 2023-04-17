اتصال هاتفي لوزير الخارجية مع نظيره السعودي لبحث مستجدات الأزمة في السودان

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين، مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان.

وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وقد أكد الوزير شكري خلال الاتصال على ان الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى الي وقف فوري لإطلاق النار يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.

