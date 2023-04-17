وزارة الرياضة تواصل دعمها الكامل للرباعة نهلة رمضان حتى اكتمال شفائها

وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لقطاع الرياضة بالوزارة لاستمرار متابعة الحالة الصحية للرباعة المصرية نهلة رمضان وذلك عقب خروجها من المستشفى منذ حوالى شهر واستكمال علاجها الطبيعي واستكمال تقديم الدعم الخاص بالتكاليف العلاجية وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية أبطالها وتقديم الدعم الكامل لهم.

وسبق أن أرسلت الوزارة خطاباً الى المجمع الطبي بالإسكندرية بتكفل الوزارة بكامل التكاليف العلاجية الخاصة بالبطلة نهلة رمضان، إضافة إلى تحمل الوزارة لأي تكاليف تتعلق بالفحوصات الطبية والمتطلبات العلاجية والإقامة فى غرفة منفردة لائقة بالبطلة المصرية .

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى حرص على زيارة البطلة المصرية نهلة رمضان للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة جميع متطلبات علاجها أثناء تلقيها العلاج بالمستشفي بالإسكندرية وقدم حينها الشكر للقوات المسلحة لحرصها واستجابتها الفورية لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للبطلة المصرية بالمجمع الطبي بالإسكندرية وتحت رعاية طبية متكاملة للأطقم الطبية بالمجمع.