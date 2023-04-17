مياه المنوفية: لا انقطاع للمياه خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وتحت شعار كل نقطة بتفرق، نظمت إدارة التوعية عدة ندوات توعوية وحملات ميدانية وحملات طرق أبواب فى قرى ومراكز المنوفيه استعدادًا لقدوم عيد الفطر المبارك وأعياد شم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط.

وأضاف “نجيب” ركزت الندوات والحملات على ضرورة الترشيد، وعدم الإسراف فى استهلاك المياه عند تنظيف ربات البيوت للمنازل والسجاجيد والحوائط وغسيل الملابس.

وأكد أن الحملات تطرقت لتعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية للحفاظ على المياه، وغرس ثقافة الترشيد، وعدم إهدار المياه فى الاستحمام، ورش الشوارع بالمياه، حيث من المتوقع زيادة الاستهلاك الفترة القادمة بجانب ضرورة حفاظ ربات البيوت على شبكات الصرف الصحي عند تنظيف المنازل وتم توزيع برشورات وملصقات تخص ضرورة ترشيد استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأوضح أن الشركة لا تقوم بقطع المياه أو فصل الخدمة عن المواطنين الذين يستخدمون العداد للكودى، وإنما لم يتم قطع المياه حتى بعد انتهاء شحن الكارت فى الأعياد، وإنما تحول مديونية على العميل ولم يتم فصل الخدمة إلا عند بدء أول يوم عمل بعد انتهاء العيد والإجازة الرسمية للدولة.

وأشار إلى أن الشركة تستقبل شكوى العملاء من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل الخط الساخن ١٢٥ ورقم الواتس اب 01220906668 وأن الخدمه مقدمه ومستمرة على مدار ٢٤ ساعة.