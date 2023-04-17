نجاة يسرا من الصحراء في أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"

عرضت الحلقة السادسة والعشرون، مساء اليوم الإثنين، من مسلسل "1000 حمدله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

شهدت الحلقة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا، وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد، و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث بخروجهم جميعًا من الصحراء سالمين وتركهم للحسيني، خوفًا من رد فعل الجدة سوسو تقترح سميحة الذهاب لها مع أكرم وفوقية وترك أبنائها مع علي والضابط حسام، تقابل ايزابيلا- الفنانة ليلي العزب، سميحة وأكرم وفوقية ببرود، نظرًا لانقطاع علاقتها مع سوسو منذ فترة نتيجة خلافات بينهم وترفض حتى ذكر اسمها أمامهم، تحاول معها سميحة وتطلب منها عنوان الجدة سوسو لإقناعها بالاعتذار لها، تسأل سماح حسام عن سبب قدومه اليهم ويخبرها ان جاء من اجلها ومن اجل حل المشكلة، تتصل نيللي بحسام للاطمئنان علية، تحكي ايزابيلا لسميحة سبب الخلاف بينها وبين الجدة سوسو وتؤكد فوقية ان ايزابيلا معها حق، يحاول معها أكرم لمعرفة عنوان الجدة سوسو ولكنها مصرة على موقفها، تخبرهم ايزابيلا انها لا تعرف عنوان سوسو ولكنها تركت لها قبل ان ترحل رقم هاتف واخبرتها انه رقمها الجديد.

تشعر ايزابيلا بالسعادة بمجرد رؤيتها لأحفاد سوسو وتنسى ما بينهم من مشاكل، يحاولون معها البحث على رقم هاتف سوسو بعد ان القت ايزابيلا الكارت في حديقة المنزل، يقوم الجميع بالبحث عن الكارت في الحديقة، يخبرهم ادريس ابن ايزابيلا ان الجدة سوسو ذهبت لأداء مناسك العمرة، يعتذر على للدكتورة سميحة ويخبرها ان سيارته لا تستطيع الذهاب للسعودية.

تعود سميحة للمنزل وتجلس بجانب سماح وتحسب المبالغ المالية المطلوبة منها، يخبر سامح والدته انه يشعر بتعب في قدميه وتنصحه بوضعهم في ماء وملح "وصفة يابانية"، تطلب سميحة من أكرم شراء "لاب توب" لسامح يساعده في العمل "اون لاين"، يخبر أكرم فوقية ان الميزانية لا تسمح بشراء شي خاصا ان مصطفى اخوه لم يرسل أموال منذ فترة.

يتضح لنا ان ادريس أخبر سميحة وأولادها كذب ان سوسو في السعودية بالاتفاق مع سمير، يخبر سمير جاكي انه ينتظر حتى يؤثر على سميحة وتحرر له توكيل عام.

يطلب حسام من سماح ان تحد من علاقتها مع علي بويكا، تثور عليه سماح وتخبره انها لا تحب القيود ويطلب منها حسام الانصراف، يخبر أكرم سميحة ان مصطفى هو من يرسل الأموال لهم ويخبرها ايضًا ان الشقة المقيمين بها شقة مصطفى، تتصل سميحة بمصطفى.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثًا عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.