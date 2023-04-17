العوضي وياسمين عبدالعزيز ينتهيان من تصوير مشاهدهما في "ضرب نار"

انتهى النجمان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، من تصوير آخر مشاهدهما في مسلسل ضرب نار، بينما يواصل مخرج العمل مصطفى فكري مونتاج وتقفيل الحلقة الأخيرة.

ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسهير المرشدى، وهدى الإتربى، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

يعرض مسلسل ضرب نار الساعة 10 مساء، عبر شاشة قناة ON دراما الفضائية وتدور أحداثه حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفان على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.