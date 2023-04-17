ضبط 1.5 طن فسيخ ورنجة فاسدة بالعمرانية.. صور

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الإسواق والمحال التجارية وأماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وذلك في اطار إقبال العديد من المواطنين علي شراء الأسماك خلال فترة أعياد شم النسيم والفطر المبارك.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات التي تم تنفيذها أمس من خلال أجهزة محافظة الجيزة ممثله في إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري والأحياء والمراكز المعنية والتي استهدفت المرور علي السيارات المتنقلة لبيع الأسماك المملحة والمدخنة وعدد ٢ ثلاجه حفظ اللحوم بمنطقة العمرانية وذلك للتأكد من جودة المنتجات ذات الاصل الحيواني (لحوم واسماك ودواجن ومنتجاتها ومشتقاتها ) .

وأسفرت الحملات عن ضبط ١.٥ طن من الأسماك المملحة والمدخنة "فسيخ ورنجة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بعدد من محلات بيع الأسماك المملحة بحي العمرانية وقد تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق المنشآت المخالفة .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بمواصلة التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

مؤكداً علي التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .