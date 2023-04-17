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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية: التظلم يوقف عقوبة كهربا

كهربا
كهربا
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تحدث المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بـ اتحاد الكرة المصري عن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي 12 مباراة.

وقررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لسبه جماهير الزمالك.

وقال الشوربجي في تصريحات تليفزيونية: “تابعنا العقوبات التي تم توقيعها من جانب لجنة الانضباط بـ اتحاد الكرة فيما يخص أزمة مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري”. 

أضاف: “تقدم أي طرف بتظلم رسمي يوقف تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط بشكل رسمي، لحين البت فيها من جانب لجنة التظلمات بـ اتحاد الكرة”.


واختتم: “سندرس التظلمات التي سيتم إرسالها لنا ونصدر قراراً نهائياً بها”. 

عادل الشوربجي اتحاد الكرة الجبلاية كهربا