"كان مبلغ باختفائه".. النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة صبي غارقا بنهر النيل

طلبت نيابة جنوب الجيزة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة صبي غارق في نهر النيل بعد اختفائه بمنطقة أطفيح.

وافادت تحقيقات النيابة ان المعاينة الاولية للحادث كشفت ان جثة الصبي ذات ال ١٧ عامًا كانت طافية علي سطح مياة النيل وبها اصابات ظاهرة.

وعلي الفور امرت النيابة بنقل الجثمان الي المشرحة وتكليف احد الاطباء الشرعيين باجراء الصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بدفنه عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية ببلاغ ورد لضباط مباحث مركز شرطة اطفيح من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب طافية على سطح نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفي، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى "عبدالحميد.س.م" يبلغ من العمر 17عاما، وتوجد به إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه كان مبلغ باختفائه هو ووالده، وعثرت القوات على جثته غارقًا في نهر النيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.