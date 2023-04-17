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الإثنين 17 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان: مجموعة السبع تعارض أي محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة

مجموعة السبع
مجموعة السبع
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قال وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، اليوم الاثنين: "إن العالم يواجه نقطة تحول"، مشددا على أن دول مجموعة السبع تعارض أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وذلك في إشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا وتهديدها باستخدام الأسلحة النووية.

وأكد هاياشي - خلال تصريحات أدلى بها خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في منتجع "كارويزاوا" وسط اليابان - عزم مجموعة الدول السبع حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وذلك عقب مناقشة الوزراء الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح هاياشي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن دول مجموعة السبع مستعدة للتعامل مع مختلف القضايا التي تواجهها الدول الناشئة والنامية المعروفة مجتمعة باسم "الجنوب العالمي".

ومن المتوقع أن يتبادل الوزراء الآراء حول كيفية دعم هذه الدول خلال مأدبة غداء ستقام في وقت لاحق اليوم.

 

وزير خارجية اليابان مجموعة السبع