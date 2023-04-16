وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد تكريم 1800 من حفظة القرآن الكريم

شهد الدكتور محمود الصبروط ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاحتفالية التي نظمها مركز شباب بلقس بالقليوبية لتكريم 1800 من الطلائع والشباب من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب بلقس التابع لإدارة شباب قليوب بالقليوبية.



نظم مركز شباب بلقس احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم وسط حضور اكثر من 5000 من أهالي القريةوالقرى المجاورة ، بحضور النائب عاطف ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى ، والصحفي محمود الشيخ ابن قرية بلقس ، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، و دعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب ، و رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلقس .

شمل التكريم حفظة 3 أجزاء من القرآن و 5 أجزاء و10أجزاء و 15 جزء و 20 جزء و 25 جزء ، وحفظة القرأن الكريم كاملا ، والتي تأتي في شهر رمضان المعظم شهر القرآن لتشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وعروض رياضية قدمها أعضاء أكاديمية الكاراتية بالمركز وأكاديمية كرة القدم وسط حشد كبير من الحضور .

أكد الصبروط في كلمته على ضرورة الإهتمام بتكريم حفظة القرآن وتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية متكاملة الجوانب الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والفنية والدينية.

كما أشار النائب عاطف ناصر إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة ومراكز شباب القليوبية بتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب، والتي تهدف إلى تنوع الانشطة لبناء قدرات الشباب لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

تكريم الفائزين

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