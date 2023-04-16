قتلى وإصابات متعددة في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

قالت وكالة إنفاذ القانون التابعة لولاية ألاباما، اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار ليل السبت ارتبط بحفلة عيد ميلاد في بلدة دادفيل الصغيرة بالولاية.

ووفقا لوكالة “رويترز”، ذكرت قناة تلفزيونية محلية، الأحد، أن أكثر من 20 شخصًا أصيبوا في إطلاق النار، نقلًا عن محققين في مكان الحادث. ورفضت الوكالة الحكومية الرد على أسئلة أو تقديم مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد.

قال جيريمي بوركيت، رقيب في تطبيق القانون في ألاباما وكالة.

وذكرت الوكالة أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 10:34 مساء يوم السبت. ولم يقدم المسؤولون أي معلومات حول سبب إطلاق النار في البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، ولم يُعرف ما إذا كان أي مشتبه بهم قد تم اعتقالهم.

"ماذا وصلت أمتنا عندما لا يستطيع الأطفال حضور حفلة عيد ميلاد دون خوف؟" وقال الرئيس جو بايدن في بيان يوم الأحد.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة بأنه "شائن وغير مقبول"، وحث الكونجرس على إصدار قوانين من شأنها أن تجعل مصنعي الأسلحة النارية أكثر عرضة للعنف المسلح، وحظر الأسلحة الهجومية والمجلات عالية السعة، وتتطلب التخزين الآمن للأسلحة النارية والتحقق من الخلفية. لبيع السلاح.

قال مدير مدارس مقاطعة تالابوسا ريموند بورتر في المؤتمر الصحفي أن المشورة ستقدم في مدارس المنطقة يوم الاثنين، وطلب من رجال الدين المحليين مساعدة العائلات من خلال الموقف.

وقال بورتر: "سنبذل قصارى جهدنا لتهدئة هؤلاء الأطفال ولا نغفل حقيقة أن هؤلاء هم الأكثر تضررًا من هذا الوضع".

استجاب مكتب التحقيقات الفدرالي، والمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ومكتب المدعي العام في الدائرة الخامسة أيضًا إلى مكان الحادث وكانوا يساعدون في التحقيق، وفقًا لبيان صادر عن وكالة إنفاذ القانون بالولاية.