مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة".. ملخص حلقة 25

عرض مساء اليوم الخامسة والعشرون من مسلسل "1000 حمدله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

أبرز المشاهد



تبدأ الاحداث وسميحة وأبنائها يحاولون البحث في صحراء الفيوم عن "شبلانكا" ولا يجدونها، تقف سيارة علي في صحراء الفيوم معطله ويدرك علي والجميع ان الحسيني اوقعهم في فخ، ما زال أكرم يستمتع مع أصدقائه احتفالا بالوظيفة الجديدة و غياب فوقية، يصرخ احد جيران بسبب ازعاج أكرم و أصدقائه و يهددهم بإبلاغ الشرطة.



يحاول علي بويكا البحث عن "بنزينه" للحصول على جاز للسيارة و لكنه يفشل، تتصل فوقية بأكرم و تستنجد به و تطلب منه الالحاق بهم سريعاً، ينقبل مزاج أكرم و يطلب من أصدقائه المغادرة، تحاول سماح الوصول لحسام لإنقاذهم، يزور مجدي أكرم و يخبره ان سيارته قامت بتسريب البنزين و يطلب منه أكرم إصلاحها للضرورة، تشعر سميحة بالعطش هي و أبنائها بينما فوقية تشرب المياه و تخبرهم انها ليست بخير، تعنف سميحة الحسيني و ترفض فوقية اعطائهم ماء.



يخبر مجدي أكرم ان خرطوم البنزين مقطوع وسيتم الانتهاء من تصليح السيارة بعد 24 ساعة، يتصل الضابط حسام بأكرم ويخبره بما حدث ويطلب منه الذهاب معه للفيوم بعد تعطل سيارته، يطلب حسام من أكرم الاتصال بسمير لمعرفة المكان في الفيوم ولكنه يجد هاتفه مغلق، يتصل أكرم بسمير ويسأله عن مكان الجدة سوسو ويخبره انها موجودة في قرية تونس بالفيوم، يصل حسام عن طريق الجي بي اس التي ارسلته له سماح، يصل اكرم و حسام لإنقاذ الجميع و معهم مياه و طعام و بنزين، و يكتشف ان سيارة علي تحتاج سولار وليس بنزين، يحاولون اقناع علي باستخدام البنزين بدل السولار و لكنه يخشى على سيارته، يذهب حسام مره أخرى برفقة أكرم لشراء السولار، تلمح فوقية بعلاقة سماح و حسام و تزغرد و لكن سميحة و سماح تطلب منها الصمت، يكتشف حسام ان سيارته غاصت في الصحراء، تخبر سميحة ابنتها سماح عن اعجابها بموقف حسام معها و تؤكد لها ان الرجال يظهرون في المواقف الصعبة.



يسأل سامح حسام هل انت موجود بسبب شخص معين ام جئت لمساعدتنا بشكل عام ويختم كلامه انه يثق به، يجلسون جميعاً على الرمال ويلعبون لعبة الزجاجة وتسأله سماح لماذا انت هنا ويسأل سامح والدته هل سنعود لكندا وتجيبه بنعم، يسأل علي سميحة ماذا ستفعل عند استلامها للميراث وتخبره انها تريد ان تسعدهم جميعاً وانهم المكسب الحقيقي في رحلة بحثها عن الميراث، تؤكد لهم سميحة ان أحلي شيء في الرحلة "جدعنتهم".

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.