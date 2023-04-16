حفل ختام فعاليات دورة الوفاء للشهداء بشمال سيناء

نظم مراكز شباب " عاطف السادات" بالعريش التابع لادارة شباب العريش حفل ختام فعاليات الدورات الرمضانية ، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء وأحمد حسن عبدالوهاب و حسين العايق مدير ادارة العريش وخالد مكاوي مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني وعبدالعزيز حركة .

شملت الاحتفالية تسليم أحمد حسن والد الشهيد عاصم عبد الوهاب كأس للفريق الفائز في الدورة الرمضانية خلال شهر رمضان في أجواء من الفرحة وسط حضور جماهيري كبير .

وأكد حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أن الدورات الرمضانية تقام فى رمضان كل عام وان الهدف هو تنمية روح المنافسة بشرف وإعلاء قيمة الرياضة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس، وتساهم فى تقديم فرد قوى يبنى مجتمعه وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لاستيعاب طاقات وقدرات الشباب، واكتشاف المواهب والعمل على تنميتها. .

تأتى فعاليات ختام الدورات الرمضانية برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس ويأتى ضمن حزمة من البرامج والأنشطة المعدة من وزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان الكريم كما أشاد حسن عبدالوهاب بالجهد المتميز الذى بذله القائمون على تنظيم الدورة الرمضانية.