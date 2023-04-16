فعاليات الرواق الأزهرى بمراكز شباب شمال سيناء فى رمضان

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء و الممثله فى اداره تنميه النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف بمشاركة 50 طالبا لقاءين في الرواق الأزهري كل سبت بدل من لقاء واحد.

وأوضح الشيخ خالد عبد العزيز سليمان ان الهدف من فاليات الرواق الأزهرى من هذه اللقاءات إلى إعادة الشباب لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشئ بالافكار السليمه وكيفة الرد على جميع التساؤلات

كما تحدث عن الدروس الاخلاقيه المستفاده من العشرة الأواخر من رمضان الذي يكشف لنا عن عظيم الـمبادئ الأخلاقية التي جاء يدعو إليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حيث إن نـصرة المظلوم تعتبر من الـمبادئ السامية التي جاءت تـؤكد عليه شريعة الإسلام باعتبارها وسيلةً هامةً من وسـائل إقامة الـعدل بين الناسوتوضيح اثر الصيام في تهذيب الاخلاق وفضائل الشهر الكريم.

وصرح ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع، وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة ،،

ياتى ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء .