تعرف على موعد أذان الفجر يوم 26 رمضان

سحور رمضان هو وجبة الطعام الأخيرة التي يتناولها المسلمون قبل بدء الصيام في شهر رمضان، وتتميز بأنها تقدم في ساعات متأخرة من الليل، وتحتوي على وجبة غنية بالطاقة والبروتين والفيتامينات لتمد الجسم بالطاقة اللازمة لصيام النهار.

كما أن تناول السحور يعتبر من السنن النبوية المستحبة ويساعد على الحفاظ على صحة الجسم والعقل خلال فترة الصيام.

مواعيد أذان الفجر في المحافظات المختلفة:

القاهرة

الفجْر: 3:55 am

الأسكندرية

الفجْر: 3:58 am

اسيوط

الفجْر: 4:03 am

أسوان

الفجْر: 4:36 am

بني سويف

الفجْر: 3:58 am

دمياط

الفجْر: 3:50 am

إسماعيلية

الفجْر: 3:50 am

جنوب سيناء

الفجْر: 3:48 am

سوهاج

الفجْر: 4:01 am

السويس

الفجْر: 3:50 am

الدقهلية

الفجْر: 3:53 am