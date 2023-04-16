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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على موعد أذان الفجر يوم 26 رمضان

السحور
السحور
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سحور رمضان هو وجبة  الطعام الأخيرة التي يتناولها المسلمون قبل بدء الصيام في شهر رمضان، وتتميز بأنها تقدم في ساعات متأخرة من الليل، وتحتوي على وجبة غنية بالطاقة والبروتين والفيتامينات لتمد الجسم بالطاقة اللازمة لصيام النهار.

كما أن تناول السحور يعتبر من السنن النبوية المستحبة ويساعد على الحفاظ على صحة الجسم والعقل خلال فترة الصيام.

مواعيد أذان الفجر في المحافظات المختلفة:

القاهرة 
الفجْر: 3:55 am

الأسكندرية 
الفجْر: 3:58 am

اسيوط 
الفجْر: 4:03 am

أسوان 
الفجْر: 4:36 am

بني سويف
الفجْر: 3:58 am

دمياط 
الفجْر: 3:50 am

إسماعيلية 
الفجْر: 3:50 am

جنوب سيناء 
الفجْر: 3:48 am

سوهاج
الفجْر: 4:01 am

السويس 
الفجْر: 3:50 am 

الدقهلية 
الفجْر: 3:53 am

موعد السحور 26 رمضان آذان الفجر رمضان