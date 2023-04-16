حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة ،بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها السفينة ( SEA STAR 74 ) و التي ترفع علم بالاو ويبلغ طولها 190 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

جاء ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18578 طن تشمل : 9584 طن يوريا صب و 372 طن نشارة صب و 3435 طن رمل و 100 طن مولاس و 5087 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41310 طن تشمل : 1624 طن أرز معبأ و 10159 طن ذرة و 12611 طن قمح و 885 طن صويا و 767 طن خشب زان و 6090 طن زيت طعام و 3974 طن حديد و 5200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1488 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 176 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2005 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160241 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126326 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2563 طن قمح متجهين إلى كوم ابو راضى و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4640 شاحنة .