محافظ الفيوم يتابع خطط الترشيد وجهود وآليات السيطرة على سرقات التيار الكهربائي

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، بزيارة مفاجئة لمقر شركة كهرباء مصر الوسطى قطاع كهرباء الفيوم، لمتابعة خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، وجهود وآليات السيطرة على سرقات التيار الكهربائي.

جاء ذلك بحضور المهندس مازن عباس رضوان رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندس مصطفى عويس مدير عام التشغيل، والمهندس محمد صابر مدير عام الصيانة، والمهندس عمرو أحمد حنفي مدير عام الشئون الفنية.

استعرض رئيس قطاع كهرباء الفيوم، تقريراً مفصلاً عن الطاقة المشتراة والمباعة بمحافظة الفيوم، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 28 فبراير 2023، ونسبة الفقد بكل شهر من شهور العام الحالي 2022/2023 مقارنة بالعام الماضي 2021/2022، موضحاً انخفاض الفاقد من 24 % في شهر يوليو 2022 إلى نحو 17,6 % خلال شهر فبراير 2023، كما استعرض رئيس قطاع الكهرباء، أعمال الضبطية القضائية، والبيانات الإحصائية لطلبات تركيب العدادات الكودية خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 16 أبريل 2023، وعدد العدادات التي تم تركيبها خلال ذات الفترة، للقضاء على فوضى الاستهلاك العشوائي وسرقة التيار الكهربائي.

وأضاف، أن الفيوم من أكثر المحافظات استهلاكاً للكهرباء على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم رصد من 130 إلى 140 ألف حالة توصيل تيار كهربائي بالممارسة، موضحاً جهود الشركة نحو التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، للسيطرة على فوضى الاستهلاك، حيث قامت الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى الآن بتركيب أكثر من 60 ألف عداد كودي، ساهمت في تحسين معدلات الفاقد في الاستهلاك.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بإجراءات ترشيد الإنارة العامة بنسبة 75 %، تفعيلاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بهذا الشأن، لافتاً إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، يتم تطبيقها بما لا يؤثر على الأمن العام وسلامة المواطنين، وفي ذات الوقت تؤدي الاحتياجات الحياتية الضرورية للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود والتصدي بحزم لأعمال توصيل التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، موجهاً رئيس قطاع الكهرباء، بتحقيق التوازن في أعمال تخفيض الإنارة العامة بالشوارع، وإعداد بيان توضيحي بالأماكن الأكثر استهلاكاً للإنارة العامة، وكذا إعداد حصر شامل بالمعاهد الأزهرية التي تعمل بدون عددات وعددها 45 معهداً، وحصر بالمساجد الأهلية التي تعمل بدون عدادات كهرباء وعددها 1804 مسجداً، وتقسيمها على المراكز، لمخاطبة رؤساء مجالس المدن بالتعاون مع مسئولي الكهرباء، لتوجيه هذه المنشآت بسرعة توفيق أوضاعها وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

كما وجه "الأنصاري"بسرعة إعداد تقرير مجمع بجهود الشركة للسيطرة على سرقات التيار الكهربائي خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى الآن، وتشكيل مجموعات عمل من شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لفصل التوصيلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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