وزارة الرياضة تواصل عقد الجلسات النقاشية حول مُنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، لليوم الثاني والعشرين ، عقد الجلسات النقاشية بمراكز شباب الجمهورية ، ضمن فعاليات المرحلة الأولي من مُنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب ،الذي يحمل شعار « فيمَ يفكر الشباب ٠٠٠ حوار من الشباب للشباب » ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



وتسلط الجلسات النقاشية علي مدي يومين بواقع ثلاث ساعات كل يوم ، الضوء على مناقشة ثلاثة محاور رئيسية :" أولًا - المحور الاجتماعي ( التعليم ،الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة ،الأسرة والطفل ، ذوي الهمم والقدرات الخاصة ) ، ثانيًا - المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية ، المحليات ) ، ثالثًا - المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة)

ويشارك بالمرحلة الأولي للمُنتدي نحو ٣٠ الف شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية ، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من " نموذج محاكاة مجلس النواب ؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، الكيانات الشبابية ؛ لجان الشباب بالأندية ؛ ذوى الهمم و القدرات الخاصة ؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية ؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات ؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة .

يأتي ذلك في إطار دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع .



وتُختتم فعاليات المرحلة الأولي من المُنتدي برفع احتياجات وافكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقري والمدن والمحافظات ، تمهيداً لعرضها علي القيادة السياسية .