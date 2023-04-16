"الملكية للتمريض" ببريطانيا: الممرضات قد يواصلن إضرابهن حتى عيد الميلاد

الأحد 16/أبريل/2023 - 03:20 م

قالت الأمين العام لنقابة "الكلية الملكية للتمريض" في بريطانيا بات كولين، اليوم /الأحد/، "إن الممرضات يمكن أن يواصلن إضرابهن عن العمل حتى عيد الميلاد إذا لم تتراجع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن مطالبها المتعلقة بالأجور".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن ذلك يأتي في وقت تستعد فيه الممرضات لتنظيم "إضراب ضخم" من شأنه أن يعني خروجهن من جميع المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في إنجلترا لأول مرة.

وتنظم الممرضات الإضراب لمدة 48 ساعة نهاية الشهر الجاري بعد أن رفض أعضاء نقابة الكلية الملكية للتمريض عرض الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 5 في المائة، كما سيتخذ الموظفون في أقسام الطوارئ وأقسام السرطان إجراءات مماثلة للمرة الأولى.. وستجري نقابة الكلية الملكية للتمريض أيضا اقتراعا جديدا الشهر المقبل باعتباره تصويتا وطنيا موحدا للإبقاء على الإضراب لبقية عام 2023.

وردا على سؤال عما إذا كانت النقابة ستوقف الإضراب، قالت كولين: "لا، ممرضاتنا لن يفعلوا ذلك على الإطلاق.. لقد بدأنا إضرابا حتى نهاية هذا الشهر وبداية مايو، ثم ننتقل على الفور لاقتراع أعضائنا".. وأضافت: "إذا نجح الاقتراع، فسوف يعني ذلك مزيدا من الإضراب حتى عيد الميلاد".

وكان رئيس حزب المحافظين البريطاني جريج هاندز قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن عرض الراتب "الكامل والنهائي" قد تم تقديمه بالفعل للممرضات، كما دعا وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي نقابة الكلية الملكية للتمريض إلى قبول عرض الحكومة لزيادة الأجور بنسبة 5 في المائة حتى تتمكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية من العودة إلى التركيز على المرضى.