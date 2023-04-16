احتفالية بمناسبة انتهاء تدريب 20 موظفا من هيئة كهرباء الريف التنزانية

أقيمت اليوم فعاليات احتفالية انتهاء البرنامج التدريبى لعدد (20) متدربا من هيئة كهرباء الريف بدولة تنزانيا تحت بعنوان "تخطيط وتصميم شبكات التوزيع وإدارة العقود والمشروعات" بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات القطاع.

أوضحت القابضة للكهرباء في بيان اليوم، إن هذه الدفعة هى المجموعة الأولى ضمن البرامج التدريبية التى تم إعدادها فى إطار التعاون بين الطرفين لبناء القدرات والذى سيستمر خلال الأشهر القادمة لاستكمال تدريب باقى المجموعات،

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية نحو تدعيم أواصر التعاون مع كافة الدول الأفريقية، يُولي قطاع الكهرباء والطاقة اهمية خاصة ببناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الأفريقية.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لأشقائه من الدول الافريقية كما حرصوا علي تقديم الشكر والاشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوي التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق وانبهارهم بالاماكن الاثارية في وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

هذا وقد نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8738 متدرب من أفريقيا ويستمر القطاع فى نقل الخبرات التى يمتلكها للأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.