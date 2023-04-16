مدير "الرعاية الصحية" بالأقصر ومستشفى الأورام يهنئان الأقباط بمناسبة عيد القيامة

توجه الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الأحد، إلى عدد من الكنائس والمؤسسات القبطية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، في جو يسوده المحبة والترابط بين كل أطراف الشعب والدولة.

واستقبل وفد التهنئة، كل من الكهنة والاراخنة بحضور أصحاب النيافة رعاة الكنائس والطوائف المسيحية بالمحافظة، الذين أعربوا عن شكرهم لمجهود الدولة المصرية المتمثلة في القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفيما يخص العمل الصحي أكد ممثلو الكنيسة، أن محافظة الأقصر أصبحت عنصر جذب لكبار الأطباء بعد دخول منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات الرعاية الصحية المتطورة بعدما كان يهرب منها قديما مقدمي الخدمات الصحية كبارا وصغارا.

وفي سياق متصل، أرسل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأقباط مصر والعالم بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية واحد من أكبر وأهم الداعمين لمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالصعيد، حيث كان في مقدمة زائري وداعمي المستشفي عند إنشائه، لدعم مرضي السرطان في الصعيد وقال خلال الزيارة «مستشفي شفاء الأورمان زهرة على جبين مصر، ويساعد المرضى بمنطقة جنوب مصر بحثا عن العلاج بالمجان وبجهود أهل الخير من المتبرعين».

وأضاف فؤاد، أن مصر ستظل نموذج فريد من نوعه في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية بين قطبيها، مشيرا إلى أن علاقة التآخي، أصبحت نموذج يحتذى به موجها التهنئة والشكر للبابا تواضروس الثاني على كل ما قدمه لدعم المستشفي مشيرا أن كلماته خلال زيارته للمستشفي لا تزال راسخة في الأذهان.

تهنئة مدير الرعاية الصحية (1)

تهنئة مدير الرعاية الصحية (2)

تهنئة مدير الرعاية الصحية (3)

تهنئة مدير الرعاية الصحية (4)

تهنئة مدير الرعاية الصحية (5)

تهنئة مدير الرعاية الصحية (6)

تهنئة مدير الرعاية الصحية (7)

تهنئة مدير الرعاية الصحية (8)

تهنئة مستشفى شفاء الأورمان (1)

تهنئة مستشفى شفاء الأورمان (2)

تهنئة مستشفى شفاء الأورمان (3)