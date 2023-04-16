توت يفوز علي بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات

تأهل نادي توت عنخ آمون إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للسيدات 2022-23 بعدما تغلب على بيراميدز 2-1 في مباراة نصف النهائي.

ويلتقي توت في المباراة النهائية مع مركز شباب الأميرية، ويحصل الفائز على لقب كأس مصر للسيدات للموسم الحالي.

وكان نادي توت قد بدأ مشواره في كأس مصر للسيدات بالفوز على فيوتشر بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، قبل أن يتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

وأنهى نادي توت موسم 2022-2023 من مسابقة الدوري الممتاز في المركز السابع، قبل أن يتأهل إلى نهائي كأس مصر للسيدات للمرة الأولي في تاريخه.