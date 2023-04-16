كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة سموحة

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة.

وتشهد المحاضرة استعراض نقاط القوة والضعف في صفوف فريق سموحة قبل مواجهة الفريقين مساء غدا الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إعادة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق لقائمة الأحمر في مباراة سموحة المرتقبة غدا.

وغاب بيرسي تاو عن مباراة فاركو الأخيرة بسبب إصابته بنزلة برد حيث تعافي الجنوب إفريقي وشارك في مران الفريق كاملا أمس السبت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات محمد عبد المنعم مدافع الفريق في مباراة سموحة غدا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية تلك التي حرمته من التواجد في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي للإصابة في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر الذي حسمه الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة سموحة إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير علي ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة غدا. فش