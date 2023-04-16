تعرف على حقيقة الأزمة بين صلاح والننى

كشفت بعض الأنباء فى الفترة الأخيرة عن وجود أزمة بين محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الأنجليزى، ومحمد الننى لاعب الفراعنه والمحترف ضمن صفوف فريق ارسنال، بسبب صورة على "إنستجرام".

حيث قام محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، بألغأ متابعة النني لاعب أرسنال على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بسبب إعجاب الأخير بتغريدة حارس الجانرز آرون رامسدال.

وكان رامسدال حارس مرمى فريق أرسنال قد نشر صورة له عندما أضاع محمد صلاح ركلة جزاء في لقاء الجانرز، الذي انتهى بهدفين لكل فريق، ما أثار غضب صلاح وألغى متابعة النني بعد إعجابه بالصور، وفق المتداول.

كما نتاقلت بعض التقارير أخبارًا عن إن الثنائي حذف صورهما رفقة بعضهما على حساباتهما الشخصية بـ "إنستجرام"، لكن هذا غير صحيح حيث ما زالت صورهما على الحسابات كما هي.



كان صلاح قد سجل هدف في تعادل ليفربول مع أرسنال الجولة الماضية، ليعركله نحو حفاظه على صدارة البريميرليج.



