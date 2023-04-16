معشوق الجماهير حازم إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ48

يحتفل معشوق الجماهير حازم إمام، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الأحد، بعيد ميلاده رقم 48، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليهم الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب بجانب مشاركته فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.

وكشف حازم إمام السر وراء تضارب موعد عيد ميلاده بين موعدين الأول 16 أبريل والثانى 10 مايو، وقال الثعلب الصغير فلقد ولدت فى 16 أبريل 1975 لكن تم تسجيلى فى شهادة الميلاد يوم العاشر من مايو، وذلك لظروف سفر والدى حمادة إمام خارج البلاد"، وأضاف حازم "خدعة ظريفة حتى يحتفل الوسط الرياضى بعيد ميلادى مرتين".

معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، سليل عائلة كروية صنعت المجد فى الكرة المصرية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.

بدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993 / 1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.

لم يقتصر مشوار اللاعب الشاب على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.