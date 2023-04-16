انهيار حفرة صرف صحي على 7 عمال بحلوان

انهارت حفرة صرف صحى اليوم الأحد على 7 عمال بمنطقة العزبة القلبية بحلوان وهرعت أجهزة الأمن لمكان الأمن لمكان الحادث .

بلاغ بانهيار حفرة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار حفرة علي عدد من العمال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الأرض .

ويعمل رجال الإنقاذ على انتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.