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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة جديدة تكشف تفاصيل فواد تناول المثلجات وعلاقتها بالصحة العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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على الرغم من أن الأحاديث الشائعة تحذر من مخاطر تناول المثلجات على اعتبار أنها غنية بالسكريات والدهون إلا أن بعض الأبحاث تحدثت عن فوائد مذهلة لها

وقال المؤرخ الأميركي للصحة العامة ديفيد ميريت جونز إنه سمع عن بعض الأبحاث التي أجراها طالب دكتوراه في جامعة هارفارد عام 2018 والتي وجدت أن تناول نصف كوب 64 غراما من المثلجات يوميا كان مرتبطا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري .

وجد عالم الأوبئة مارك بيريرا أن المثلجات مرتبطة بانخفاض كبير في فرص الإصابة بمتلازمة مقاومة الأنسولين مقدمة لمرض السكري بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من جانبه و قال جون فورد طبيب الصحة العامة بصفتي طبيبا أكاديميا للصحة العامة  لن أتسرع لتناول المزيد من المثلجات بناءً على هذا البحث و هناك الكثير من التفسيرات المحتملة الأخرى وحذر الدكتور دوان ميلور كبير المحاضرين وأخصائي التغذية في كلية طب أستون من الاستفادة من الفوائد الصحية لنوع واحد من الطعام  .

وقال ان المشكلة في النهاية هي أننا نحاول ربط التأثير صحي بطعام واحد، بينما في الواقع نأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة ونمطنا الغذائي كله هو المهم .

ومع ذلك أقر ميلور بأن الآيس كريم قد يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة مثل الكالسيوم وأنه يترافق مع مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم.

 

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