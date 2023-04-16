أحداث مشوقة في الحلقات الـ 24 من دراما رمضان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان.. احداث مشوقة في الحلقات الـ 24 والحلقات التاسعة من النصف الثاني".

ففي مسلسل حرب، بدأت حلقة الأمس بمشهد قسم شرطة ثالث العريش بعد انفجاره نتيجة سيارة مفخخة، حيث انهار بالكامل، ونجا الرائد عمر الإمام والضابط شريف زيدان من الحادث، لكن يستشهد باقي الضباط الذين كانوا موجودين في القسم، ويعتقد شريف أن هذه العملية ردا على القبض على مدحت.

وفي مسلسل جعفر العمدة، تحدث محمد رمضان مع الحاجة صفية وقال لها ما حدث في بيت أحمد داش ومقابلته لبلال شامة، وإنه هرب منه وصدمته سيارة وقال لها إنه يشعر بأن سيف ابنه الذي تعرض للخطف منذ 19 سنة.

وفي الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وصل مسعود إلى حالة صعبة بسبب السحر الذي شربه ودخلت أمه فريدة سيف النصر حتى تطمئن عليه، ولما تحدثا أخبرها بأنه قتل بلال شقيقه.

وفي مسلسل الكبير أوي، تستعد سما إبراهيم للزواج، وبما أن مربوحة هي زوجة الكبير مشهورة بارتداء أكثر من طقم غريب ليلة الفرح، فقد قدمت نصائح لسما إبراهيم وقالت لها "عملتِ حسابِك في الأطقم؟"، فردت سما قائلة: "تقصدي طقم الصيني ولا الأسنان"، فعرضت عليها مربوحة أكثر من طقم.

