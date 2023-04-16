"مياه المنوفية" تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ؛ عن رفع حالة الطوارئ إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد، على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وقال: من الضرورى العمل على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتي يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التى نواجهها في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وتسعد الشركة بإستقبال شكوى عملائها الكرام علي رقم الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى وكذلك أرقام مباشر 0482175428 - 0482175042 بالإضافة إلى رقم الواتس اب 01220906668 وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.