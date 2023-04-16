نقل مصابين بحروق في انفجار شعلة بوتاجاز إلى مستشفي السعديين بالشرقية

استقبل مستشفى السعديين بمنيا القمح صباح اليوم الأحد شخصين مصابين بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة بالجسد إثر تعرضهم لوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل بمنيا القمح وجاري عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول شخصين مصابين بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل في نطاق مركز منيا القمح وتم تحويل المصابين إلى قسم الحروق بالمستشفى وحجزهما تحت الملاحظة والعلاج.

وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.