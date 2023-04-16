استهداف سجن كوبر في السودان| فيديو

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لقصف واستهدف سجن كوبر في السودان، حيث يتواجد مسئولو نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير فيه.

ويظهر في اللقطات المنتشرة ارتفاع ألسنة النيران من السجن عقب تعرضه للقصف.



ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، عدم صحة البيانات الواردة من جانب قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقر القيادة العامة.

وجاء في بيان صادر عن الجيش السوداني:

"لا صحة لادعاء الميليشيا المتمردة باستيلائها أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة، تعرض برج القوات البرية للحريق نتيجة لنيران الاشتباكات الصباحية وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى".

وكان قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على القيادة العامة خلال الساعات الماضية.