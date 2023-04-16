حدائق الري بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار للاحتفال بالأعياد.. صور

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى لمتابعة التجهيزات التى تقوم بها أجهزة الوزارة بحدائق الرى بالقناطر الخيرية، وذلك فى اطار الاستعداد لاستقبال الزوار بحدائق القناطر الخيرية للاحتفال بالأعياد خلال الأيام القادمة .

وصرح الوزير بأنه تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً للأعياد ، حيث ستفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فتره الأعياد .

وأضاف أن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها ، ويتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية .

جدير بالذكر أن الوزارة إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة (٩) أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (٦) أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة (٥) أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة (٨) أفدنة ، وحديقة التوفيقي بمساحة (٣) أفدنة بمدخل مدينة القناطر ، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحه (٤) أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، كما يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة ابو قردان بالقناطر الخيريه بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة .