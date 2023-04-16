رئيس الوزراء الياباني: لا يمكن التسامح مع أي عمل عنيف خلال الانتخابات المقبلة

الأحد 16/أبريل/2023 - 10:06 ص

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه لا يمكن التسامح مع أي عمل عنيف يحدث خلال الانتخابات المقبلة التي تعد حجر الأساس للديمقراطية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا من مقر إقامته الرسمي، إدانته للانفجار الذي وقع أمس قبل أن يلقي خطابا ضمن حملته الانتخابية في مدينة واكاياما غرب اليابان.

كما دعا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية خلال الحملة الانتخابية لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ الفرعية المقرر إجراؤها في 23 أبريل الجاري.

وجاء الهجوم على كيشيدا بعد أقل من عام على مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي برصاصة قاتلة يوليو الماضي خلال خطاب في مدينة نارا قبل انتخابات مجلس المستشارين، وهو الحادث الذي دفع وكالة الشرطة الوطنية اليابانية لتعزيز أمن الشخصيات المهمة.

ولم يصب كيشيدا، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة في ميناء للصيد في المدينة، بأذى بعد أن ألقى رجل عبوة ناسفة أسطوانية الشكل في حوالي الساعة 11:25 صباحًا بين حشد من الناس، مما دفعهم إلى الفرار في حالة من الذعر.

جدير بالذكر أن الشرطة اليابانية اعتقلت ريوجي كيمورا، رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من هيوجو، في مكان الحادث، غير أنه رفض الرد على أسئلة الشرطة في غياب محام. وفتشت الشرطة اليابانية اليوم أيضا منزل كيمورا.