العاهل الأردني يصل إلى عمان عقب زيارة رسمية إلى اليابان وبريطانيا

الأحد 16/أبريل/2023 - 09:42 ص

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فجر اليوم الأحد، إلى العاصمة عمان عقب زيارة رسمية إلى اليابان وبريطانيا.

وكان الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد غادروا الأسبوع الماضي إلى اليابان في زيارة رسمية، وأجرى العاهل الأردني مباحثات مع مسئولين يابانيين، قبل أن يتوجهوا إلى بريطانيا أول أمس الجمعة، وحضر العاهل الأردني، الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة.

وتابع العاهل الأردني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مراسم تخريج فوج الضباط، الذي أقيم تحت رعاية الملك تشارلز الثالث.