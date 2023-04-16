البابا تواضروس يترأس صلوات القداس الإلهي في عيد القيامة المجيد.. صور

ترأس البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي في عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشارك البابا تواضروس في صلوات القداس، عددا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، حيث يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، وذلك خلال ترأسهم قداس عيد القيامة المجيد.

وكانت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية دقت لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد؛ بينما بدأ موكب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الاساقفة والقساوسة وصولًا إلى الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

وشارك بالحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوب عن الأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

صلوات القداس الإلهي في عيد القيامة المجيد

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