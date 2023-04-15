الدوري الألماني.. توخيل يفشل في قيادة بايرن ميونخ للفوز على هوفنهايم

فشل توماس توخيل، المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ، في قيادة فريقه نحو الفوز على هوفنهايم، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

وتولى الألماني توخيل القيادة الفنية للبايرن منذ أيام، خلفًا لمواطنه يوليان ناجلسمان، وخاض اليوم مباراته الخامسة مع الفريق، حيث فاز في الأولى على بوروسيا دورتموند، وودع منافسات كأس ألمانيا بالخسارة من فرايبورج في الثانية، أما في الثالثة فاز على فرايبورج في البوندسليجا، بينما تلقى هزيمة ثقيلة من مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة في مباراته الرابعة، فيما تعادل مع هوفنهايم بهدف لمثله في خامس مباريات توخيل حتى الآن.

وافتتح بنجامين بافارد التهديف في الدقيقة 17 لصالح البافاري، وأدرك التعادل للضيوف أندريج كراماريتش في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 59 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تعثر أيضًا بالتعادل مع شتوتجارت بنتيجة 3-3، فيما احتل هوفنهايم المركز الثالث عشر وفي رصيده 29 نقطة.