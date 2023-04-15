بلينكن: نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في السودان ونطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الوقف الفوري للاشتباكات العنيفة الجارية في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، معربًا عن قلق بلاده العميق حيال القتال الجاري.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نحث كل الأطراف الفاعلة على وقف العنف فورًا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة الحديث لحل المسائل العالقة".

وقال بلينكن هناك قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في السودان. نحن على اتصال بفريق السفارة في الخرطوم - وجميعهم يتابعون الأمر ومتصلين حاليًا”.

ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى وقف العنف على الفور وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت في وقت سابق اليوم السبت، بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، قال بيان القيادة “إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.

وأضاف البيان “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة”.